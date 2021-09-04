В "Арсенале" прокомментировали будущее Артеты

Фото: инстаграм "Арсенала"

Спортивный директор "Арсенала" Эду высказался о результатах команды.

"Фанаты ещё не видели команду, когда все здоровы и играют вместе. Мы бы хотели, чтобы болельщики смотрели на команду в более широком контексте, а не только на денежные траты.

Мы подписали шесть игроков в возрасте до 23 лет. А это многое значит с точки зрения планирования. Как правило, болельщики смотрят на происходящее лишь в контексте одного трансферного окна. Я бы хотел, чтобы мы смотрели на более объёмную картину.

Хотелось бы, чтобы у Артеты был более сильный состав. Однако ещё ему нужно дать больше времени", - приводит слова Эду AS.

Напомним, что "Арсенал" стартовал в АПЛ с трех поражений кряду.

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