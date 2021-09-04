Пасторе перешел в "Эльче"
Фото: инстаграм Пасторе
"Эльче" объявил о подписании хавбека Хавьера Пасторе.
Как сообщает сайт клуба, 32-летний аргентинец заключил контракт до лета 2022 года.
Напомним, что ранее Пасторе покинул "Рому" в качестве свободного агента.
В прошлом сезоне Пасторе принял участие всего в пяти матчах.
Читайте также: "Рома" разорвала контракт с Пасторе. | http://soccernews.ru
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|20
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|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Алавес
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|20
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|Мальорка
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|Сельта Виго
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|Леганес
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