Пасторе перешел в "Эльче"

Теги эльчехавьер пасторе

Пасторе перешел в "Эльче"Фото: инстаграм Пасторе

"Эльче" объявил о подписании хавбека Хавьера Пасторе.

Как сообщает сайт клуба, 32-летний аргентинец заключил контракт до лета 2022 года.

Напомним, что ранее Пасторе покинул "Рому" в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне Пасторе принял участие всего в пяти матчах.

Читайте также: "Рома" разорвала контракт с Пасторе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная России обыграла Кипр в матче отбора ЧМ-2022

Сборная России обыграла Кипр в матче отбора ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов