Пасторе перешел в "Эльче"

Фото: инстаграм Пасторе

"Эльче" объявил о подписании хавбека Хавьера Пасторе.

Как сообщает сайт клуба, 32-летний аргентинец заключил контракт до лета 2022 года.

Напомним, что ранее Пасторе покинул "Рому" в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне Пасторе принял участие всего в пяти матчах.

Читайте также: "Рома" разорвала контракт с Пасторе. | http://soccernews.ru