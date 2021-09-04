Манчини: "Нужно забыть о победе на Евро-2020"

Фото: инстаграм Манчини

Наставник сборной Италии Роберто Манчини дал комментарии накануне игры отбора ЧМ-2022 против Швейцарии.

"Мы знаем, что должны выигрывать, ведь мы потеряли очки в прошлой игре. У нас есть всё, чтобы сыграть удачно. Мы знаем, что завтра можем побеждать, хоть это и будет нелегко. Любая игра со Швейцарией бывает тяжёлой.

Нельзя становиться заложником воспоминаний о победе на Евро-2020. 11 июля была чудесная ночь, однако сейчас об этом нужно забыть. Каждого из нас будут помнить за тот триумф. Однако будущее другое, нам нужно теперь побеждать", - приводит слова Манчини Football Italia.

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