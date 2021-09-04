Сын Роналду перейдет в академию "Манчестер Юнайтед"

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Сын Роналду перейдет в академию "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Роналду

Криштиану Роналду-младший вместе с отцом перебрался в "Манчестер Юнайтед", где будет заниматься в клубной академии.

Ранее сын португальца играл за детскую команду "Ювентуса". На его счету 58 голов и 17 ассистов в 23 играх за "Ювентус" U-9.

Напомним, что "МЮ" минувшим летом приобрел Роналду у "Ювентуса" за 15 миллионов евро.

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