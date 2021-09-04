Карпин прокомментировал победу над Кипром

Фото: твиттер сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин подвел итоги матча с Кипром (2:0).

"Все три состава у нас я не знаю и знать не могу. В голове присутствуют, капитаны тоже, однако опять в зависимости от состава. Есть травмы, кто-то устает, кто-то лучше готов.

Почему было сложно в конце? Если вы стоите или гуляете, то, наверное, комфортно тут. А игрокам было реально трудно, это данность. Во втором тайме многие подсели физически, это данность уже", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".

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