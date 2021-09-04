Жена Карпина отреагировала на победу сборной России над Кипром

Фото: инстаграм Карпина

Дарья Карпина, супруга наставника сборной России Валерия Карпина, прокомментировала победу сборной над Кипром (2:0).

"Я, конечно, не эксперт, не мне судить, но да, это, наверное, не то, что мы ожидали увидеть. Главное, что победили. Нужно уже думать о следующей игре и готовиться к ней. Поздравила ли Валерия Георгиевича? Еще нет, на эмоциях еще даже не успела ему написать", - заявила Дарья.

Напомним, что 7 сентября Россия проведет матч против Мальты.

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