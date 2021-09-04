Фанаты "Зенита" и "Спартака" устроили массовую драку в Твери
Фото: телеграм-канал Максима Алланазарова
Телеграм-канал Baza сообщает о случившейся массовой драке в Твери между фанатами "Зенита" и "Спартака".
По официальной информации, в ходе столкновения пострадал всего один человек.
Отмечается, что полицией было задержано 11 человек, остальным удалось скрыться.
Ближайший матч между "Зенитом" и "Спартаком" запланирован на 12-й тур РПЛ, который пройдет 23 октября.
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