Фанаты "Зенита" и "Спартака" устроили массовую драку в Твери

Фото: телеграм-канал Максима Алланазарова

Телеграм-канал Baza сообщает о случившейся массовой драке в Твери между фанатами "Зенита" и "Спартака".

По официальной информации, в ходе столкновения пострадал всего один человек.

Отмечается, что полицией было задержано 11 человек, остальным удалось скрыться.

Ближайший матч между "Зенитом" и "Спартаком" запланирован на 12-й тур РПЛ, который пройдет 23 октября.

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