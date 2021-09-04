Уткин прокомментировал победу России над Кипром

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Уткин прокомментировал победу России над Кипром Фото: инстаграм Уткина

Журналист Василий Уткин отреагировал на победу сборной России над Кипром (2:0).

"Дерганая и - да, плохая! - игра сборной на Кипре говорит о стадии развития, на которой команда находится. Это неудивительно.

Результат означает, что сборная делает шаг вперед. Это первое поражение Кипра дома, до сих пор там наши соперники не побеждали. Это означает шаг вперед по турниру.

Я доволен. А матч с утреца еще раз посмотрю", - написал Уткин в телеграм-канале.

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