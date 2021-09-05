Стало известно, во сколько ПСЖ обошелся трансфер Неймара

Фото твиттер Неймара

Испанское издание El Mundo поделилось деталями контракта Неймара с ПСЖ.

Газета опубликовала материал под заголовком: "Неймар: контракт с ПСЖ, который подорвал экономический баланс футбола".

Напомним, что ПСЖ заплатил "Барселоне" за Неймара 222 миллиона евро. Однако общая сумма трансфера - с учетом зарплаты и бонусов - составляет 489 228 117 евро.

Летом 2017 года бразилец подписал контракт на 5 лет с зарплатой 43 334 400 евро в год без учета налогов. Также в договоре был прописан шестой год, по итогам которого игроку должны заплатить 50 556 117 евро - как бонус за лояльность.

Весной этого года Неймар продлил соглашение до 2025 года. По информации El Mundo, контракт по деньгам подписан на тех же условиях, что и в последний год предыдущего контракта. Футболист также передал ПСЖ все имиджевые права, связанные с клубом.

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