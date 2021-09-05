Роналду снялся в документальном фильме про жизнь Джорджины

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Роналду снялся в документальном фильме про жизнь ДжорджиныФото: инстаграм Джорджины

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду снялся в фильме про жизнь свой невесты Джорджины Родригес.

Как сообщает AS, в ближайшие месяцы Netflix выпустит фильм "Я - Джорджина", в которой Роналду сыграл самого себя.

Ожидается, что в фильме будет рассказываться о жизни испано-аргентинской модели, а также о её знакомстве и жизни с португальским футболистом.

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