Главные новости дня: 4 сентября

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Главные новости дня: 4 сентябряФото: твиттер сборной России

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 4 сентября.

Сборная России обыграла Кипр в матче отбора ЧМ-2022.

Сборная Украины сыграла вничью с Францией в матче отбора ЧМ-2022.

Фанаты "Зенита" и "Спартака" устроили массовую драку в Твери.

Радамель Фалькао - новый футболист "Райо Вальекано".

Adidas не успевает изготавливать футболки "Манчестер Юнайтед" с фамилией Роналду.

ЦСКА предлагал "Зениту" купить Николу Влашича.

"Барселона" готовит новые контракты для двух молодых игроков.

Стало известно, во сколько ПСЖ обошелся трансфер Неймара.

Мохамед Салах назвал "Ливерпулю" свои требования по зарплате.

Стали известны детали перехода Люка Де Йонга в "Барселону".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Победа России, Украина сыграла пятую ничью, разгром от Нидерландов: все результаты отбора ЧМ-2022 4 сентября

Победа России, Украина сыграла пятую ничью, разгром от Нидерландов: все результаты отбора ЧМ-2022 4 сентября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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