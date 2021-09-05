Главные новости дня: 4 сентября
Фото: твиттер сборной России
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 4 сентября.
Сборная России обыграла Кипр в матче отбора ЧМ-2022.
Сборная Украины сыграла вничью с Францией в матче отбора ЧМ-2022.
Фанаты "Зенита" и "Спартака" устроили массовую драку в Твери.
Радамель Фалькао - новый футболист "Райо Вальекано".
Adidas не успевает изготавливать футболки "Манчестер Юнайтед" с фамилией Роналду.
ЦСКА предлагал "Зениту" купить Николу Влашича.
"Барселона" готовит новые контракты для двух молодых игроков.
Стало известно, во сколько ПСЖ обошелся трансфер Неймара.
Мохамед Салах назвал "Ливерпулю" свои требования по зарплате.
Стали известны детали перехода Люка Де Йонга в "Барселону".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18