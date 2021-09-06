Пеле перенес операцию по удалению опухоли
Фото: инстаграм Пеле
Легенда футбола Пеле перенес операцию по удалению опухоли.
В субботу, 4 сентября, 80-летнему бразильцу удалили новообразование толстой кишки.
"Друзья, огромное спасибо за добрые слова. Благодарю бога за то, что отлично себя чувствую, и за заботу о моем здоровье со стороны доктора Фабио и доктора Мигеля. В прошлую субботу я перенес операцию по удалению подозрительного новообразования в толстой кишке. Опухоль выявили во время медобследования, о котором я говорил на прошлой неделе.
К счастью, я привык праздновать большие победы вместе с вами. Я готовлюсь к этому поединку с улыбкой на лице, большим оптимизмом и радостью быть окруженным любовью моей семьи и друзей", - написал Пеле в инстаграме.
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