Фото: инстаграм Пеле

Легенда футбола Пеле перенес операцию по удалению опухоли.

В субботу, 4 сентября, 80-летнему бразильцу удалили новообразование толстой кишки.

"Друзья, огромное спасибо за добрые слова. Благодарю бога за то, что отлично себя чувствую, и за заботу о моем здоровье со стороны доктора Фабио и доктора Мигеля. В прошлую субботу я перенес операцию по удалению подозрительного новообразования в толстой кишке. Опухоль выявили во время медобследования, о котором я говорил на прошлой неделе.

К счастью, я привык праздновать большие победы вместе с вами. Я готовлюсь к этому поединку с улыбкой на лице, большим оптимизмом и радостью быть окруженным любовью моей семьи и друзей", - написал Пеле в инстаграме.

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