Сборная России потеряла уже 5-го игрока из-за травм
Фото: твиттер сборной России
Череда травм преследует сборную России на сентябрьских матчах.
Ранее стало известно, что травму получил хавбек Александр Головин, который теперь пропустит игру против Мальты.
Таким образом, Россия потеряла уже пятерых футболистов. Ранее из-за травм расположение команды покинули Даниил Фомин, Дмитрий Чистяков, Сергей Петров и Станислав Магкеев, приехавший в сборную уже с повреждением.
Напомним, что в августе в сборной России сменился медицинский штаб. На смену Эдуарду Безуглову и Михаилу Бутовскому пришли ассистент тренера по физподготовке Хуан Жозе Солла Агуар, физиотерапевты Карлос Алонсо Калвар и Хуан Антонио Мартинес Фернандес, врачи Михаил Вартапетов, Владимир Хайтин и Константин Моденов.
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