"Локомотив" назвал заявку на Лигу Европы

Фото: сайт "Локомотива"

"Локомотив" назвал заявку на групповую стадию Лиги Европы.

Вратари: Маринато Гильерме, Андрей Савин.

Защитники: Дмитрий Живоглядов, Пабло, Тин Едвай, Максим Ненахов, Мурило, Борис Ротенберг, Мачей Рыбус.

Полузащитники: Станислав Магкеев, Константин Марадишвили, Дмитрий Баринов, Гирано Керк, Алексис Бека-Бека, Тино Анджорин, Антон Миранчук, Андрей Никитин, Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов, Наир Тикнизян, Кирилл Зинович, Дмитрий Рыбчинский.

Нападающие: Федор Смолов, Франсуа Камано, Виталий Лисакович.

Напомним, что соперниками "Локомотива" по группе стали "Марсель", "Лацио" и "Галатасарай".

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