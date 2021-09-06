"Локомотив" назвал заявку на Лигу Европы
Фото: сайт "Локомотива"
"Локомотив" назвал заявку на групповую стадию Лиги Европы.
Вратари: Маринато Гильерме, Андрей Савин.
Защитники: Дмитрий Живоглядов, Пабло, Тин Едвай, Максим Ненахов, Мурило, Борис Ротенберг, Мачей Рыбус.
Полузащитники: Станислав Магкеев, Константин Марадишвили, Дмитрий Баринов, Гирано Керк, Алексис Бека-Бека, Тино Анджорин, Антон Миранчук, Андрей Никитин, Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов, Наир Тикнизян, Кирилл Зинович, Дмитрий Рыбчинский.
Нападающие: Федор Смолов, Франсуа Камано, Виталий Лисакович.
Напомним, что соперниками "Локомотива" по группе стали "Марсель", "Лацио" и "Галатасарай".
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