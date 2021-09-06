Чеферин: "Проведение Чемпионата Мира каждые два года обесценит его"

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Глава УЕФА Александер Чеферин отреагировал на идею Арсена Венгера проводить Чемпионат Мира каждые два года.

"Мы считаем, что Чемпионат Мира имеет свою ценность именно потому, что он проводится каждые четыре года. Проведение Чемпионата Мира каждые два года обесценит его", - приводит слова Чеферина Calciomercato.

Напомним, что Венгер сейчас занимает должность главы глобального развития футбола в ФИФА.

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