Чеферин: "Проведение Чемпионата Мира каждые два года обесценит его"

Теги уефафифаалександер чеферинарсен венгерчемпионат мира

Чеферин: "Проведение Чемпионата Мира каждые два года обесценит его" Фото: Твиттер @UEFA

Глава УЕФА Александер Чеферин отреагировал на идею Арсена Венгера проводить Чемпионат Мира каждые два года.

"Мы считаем, что Чемпионат Мира имеет свою ценность именно потому, что он проводится каждые четыре года. Проведение Чемпионата Мира каждые два года обесценит его", - приводит слова Чеферина Calciomercato.

Напомним, что Венгер сейчас занимает должность главы глобального развития футбола в ФИФА.

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