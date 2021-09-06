Чеферин: "Проведение Чемпионата Мира каждые два года обесценит его"
Фото: Твиттер @UEFA
Глава УЕФА Александер Чеферин отреагировал на идею Арсена Венгера проводить Чемпионат Мира каждые два года.
"Мы считаем, что Чемпионат Мира имеет свою ценность именно потому, что он проводится каждые четыре года. Проведение Чемпионата Мира каждые два года обесценит его", - приводит слова Чеферина Calciomercato.
Напомним, что Венгер сейчас занимает должность главы глобального развития футбола в ФИФА.
Читайте также: Венгер предлагает ввести обязательный отдых для футболистов после турниров сборных. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Президент ПСЖ о Суперлиге: "Сказочники и неудачники"
-
Тренер "Химок" хотел бы подписать Мирзова
-
Стало известно о несостоявшемся трансфере бразильского вингера в ЦСКА
-
Карпин отреагировал на критику сборной России
-
Марио Фернандес рискует не сыграть против Мальты
-
Чеферин: "Проведение Чемпионата Мира каждые два года обесценит его"
-
Стало известно, каких футболистов Витория хотел видеть в "Спартаке"
-
Карпин рассказал, кто может стать капитаном сборной России в игре против Мальты
-
Шапи близок к уходу из "Краснодара"
-
"Локомотив" назвал заявку на Лигу Европы
-
"Ливерпуль" пытается вернуть Кейта из Гвинеи, где произошел военный переворот
-
Сборная России потеряла уже 5-го игрока из-за травм
-
Пеле перенес операцию по удалению опухоли
-
Смолов поделился ожиданиями от игры с Мальтой
-
Источник: Аренда Кастильехо в ЦСКА сорвалась
-
Тренер сборной Польши высказался о Левандовски
-
Сборная Франции теряет Комана
-
Эдерсон рассказал, на какой позиции видит себя в поле
-
Официально: Рибери - футболист "Салернитаны"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести полузащитника "Вест Хэма" следующим летом
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3