Карпин отреагировал на критику сборной России
Фото: твиттер сборной России
Наставник сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику в адрес игры национальной команды.
"По поводу этой ситуации я уже говорил, а тем более сейчас, находясь в сборной, я ничего не читаю. Однако даже при том, что не читаю, слышал по поводу критики. Однако конкретно не читал.
Это часть работы. Это было понятно, что критика будет. Это мы еще не проиграли ни одного матча, представьте, что будет, если мы проиграем.
Привычка с годами выработалась, мне нужно сосредоточиться на вещах, которые нам не нравятся, и стараться их исправить. Реагировать на то, что происходит не в сборной, просто нельзя - и даже запрещено", - приводит слова Карпина Sport24.
Напомним, что завтра Россия сыграет против Мальты. Ранее сборная сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0).
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