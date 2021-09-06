Тренер "Химок" хотел бы подписать Мирзова

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Тренер "Химок" хотел бы подписать Мирзова Фото: твиттер РПЛ

Наставник "Химок" Игорь Черевченко хотел бы видеть в своей команде хавбека "Спартака" Резиуна Мирзова.

"Да, я заинтересован в Мирзове. Я бы хотел, чтобы Резиуан был в "Химках". Детали сделки? Я ничего не знаю", - приводит слова Черевченко "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Мирзов находился в аренде в "Химках" с октября 2020 года. Он провел 19 игр, в которых отметился 6 голами и двумя результативными передачами.

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