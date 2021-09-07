Сане может перейти в "Челси"

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Сане может перейти в "Челси" Фото: инстаграм Сане

Вингер "Баварии" Лерой Сане может вернуться в Англию.

Как сообщает Talksport, фанаты "Баварии" освистали игрока перед игрой 2-го тура Бундеслиги против "Кельна". Поэтому игрок рассматривает вариант со сменой клуба в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что интерес к футболисту проявляют "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси". Однако фаворитом в борьбе являются "аристократы", так как выступают в Лиге Чемпионов.

Напомним, что с 2016 по 2020 год Сане выступал за "Манчестер Сити".

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