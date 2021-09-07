УЕФА снял запрет на посещение болельщиками выездных матчей
УЕФА принял решение снять запрет для болельщиков на посещение гостевых матчей.
Сообщается, что УЕФА решился на такой шаг с учетом результатов кампании по вакцинированию населения в Европе.
Однако отмечается, что окончательное решение о допуске болельщиков выездных команд будут принимать местные власти.
Данные изменения касаются еврокубковых турниров - Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
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