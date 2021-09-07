Президент Бразилии пытался возобновить матч с Аргентиной
Фото: твиттер КОНМЕБОЛ
Президент Бразилии Жаир Болсонару пытался возобновить игру отбора ЧМ-2022 против Аргентины.
По сведениям Clarin, после приостановки игры президент позвонил в Федерацию футбола Бразилии и просил, чтобы у аргентинских футболистов не возникло никаких проблем, а матч возобновился.
Однако он позвонил уже после ухода аргентинцев в раздевалку, а к тому моменту судьба матча уже была определена.
Напомним, что матч был прерван из-за нарушений требований местного законодательства в области борьбы с пандемией коронавируса со стороны 4 игроков Аргентины.
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