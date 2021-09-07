Крал назвал игрока "Спартака", которого он бы забрал с собой в "Вест Хэм"
Фото: инстаграм Алекса Крала
Новичок "Вест Хэма" Алекс Крал хотел бы видеть хавбека "Спартака" Романа Зобнина в лондонской команде.
"Я бы взял Рому Зобнина. На мой взгляд, он футболист с большим опытом, у которого крепкий характер. Рома очень трудолюбив, его стиль игры похож на мой. Мы одинаково смотрим на многие вещи, поэтому на поле понимали друг друга с полуслова", - приводит слова Крала "Спорт-Экспресс".
Крал выступал за "Спартак" с 2019 по 2021 год. Напомним, что "Вест Хэм" взял чеха в аренду с опцией выкупа.
Читайте также: Алекс Крал перешел из "Спартака" в "Вест Хэм". | http://soccernews.ru
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