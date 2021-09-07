"Челси" и "Тоттенхэм" планируют провести дерби с нулевым углеродным следом

Фото: сайт "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" и "Челси" хотят провести дерби, постаравшись не оставить так называемого углеродного следа.

Как сообщает ВВС, клубы обратятся к болельщикам с просьбой добираться до стадиона на велосипедах или общественном транспорте. Представители команд приедут на стадион на автобусах, использующих биотопливо, а в ходе игры будут использовать для воды картонные контейнеры вместо пластиковых.

Кроме того, на стадионе в продаже будет широкий ассортимент растительной пищи.

Лондонское дерби между "Тоттенхэмом" и "Челси" пройдет 19 сентября.

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