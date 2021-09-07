Карпин рассказал, как он относится к работе в сборной
Фото: инстаграм сборной России
Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о работе в национальной команде.
"Нравится ли мне работа в сборной? Понятно, работа интенсивная. В клубе более спокойно. Здесь более ответственно. Пока не могу оценить. Голова занята другим. Очень интересно: никогда не было столько игроков такого высокого качества. Они мастеровиты - однозначно.
Сейчас понятно, что после этих десяти дней в сборной мне нужно будет уехать в лес, выключить телефон и на три дня пропасть - это 100%. Нужно восстановить нервы и здоровье. Однако то, что мне это очень интересно - да", - приводит слова Карпина Sport24.
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