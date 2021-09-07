Директор стадиона в Казани отреагировал на жалобы Бэйла
Фото: сайт "Рубина"
Директор стадиона "Центральный" в Казани Ильгиз Фахриев отреагировал на слова вингера сборной Уэльса Гарета Бэйла.
Напомним, что валлиец был недоволен качеством поля на игре отбора ЧМ-2022 против Беларуси (3:2).
"Поле стадиона не было полито перед игрой по просьбе белорусской стороны. Они как хозяева имеют право задавать длину травы, а также именно от них зависит то, как обильно будет поливаться трава или не будет вообще. Стадион, в свою очередь, исполняет указания домашней стороны, которая оплачивает аренду поля на время его использования.
Валлийцы с самого начала были недовольны абсолютно всем. То им не нравится отель, который они выбрали сами, то просят раздевалок на две команды. Ощущение, будто изначально приехали с желанием искать недостатки", - сказал Фахриев.
Читайте также: Бэйл раскритиковал российский стадион после матча отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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