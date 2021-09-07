"Боруссия" не планирует продавать Беллингема
Фото: инстаграм Беллингема
Дортмундская "Боруссия" определилась с будущим вингера Джуда Беллингема.
По сведениям The Times, "шмели" намерены сделать все возможное, чтобы сохранить игрока следующим летом. Это связано с тем, что летом 2022 года команду, скорее всего, покинет Эрлинг Холанд, а "Боруссия" не хочет терять сразу двух перспективных футболистов.
Отмечается, что в услугах Беллингема заинтересованы "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
В текущем сезоне на счету 18-летнего англичанина один гол в трех играх.
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|Команда
|М
|О
|1
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|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
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|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|13
|Кельн
|32
|35
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|Аугсбург
|32
|35
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|Майнц 05
|32
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
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|17
|Вердер Бремен
|32
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