"Боруссия" не планирует продавать Беллингема

Фото: инстаграм Беллингема

Дортмундская "Боруссия" определилась с будущим вингера Джуда Беллингема.

По сведениям The Times, "шмели" намерены сделать все возможное, чтобы сохранить игрока следующим летом. Это связано с тем, что летом 2022 года команду, скорее всего, покинет Эрлинг Холанд, а "Боруссия" не хочет терять сразу двух перспективных футболистов.

Отмечается, что в услугах Беллингема заинтересованы "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В текущем сезоне на счету 18-летнего англичанина один гол в трех играх.

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