Молодежная сборная России разгромила Мальту в матче отбора Евро-2023 (U21)
Фото: сайт РФС
В рамках 2-го тура квалификации Евро-2023 (U21) молодежная сборная России уверенно разобралась с Мальтой.
Россия U21 - Мальта U21 6:0
Голы: Хлусевич, 6 - 1:0, Хлусевич, 14 - 2:0, Агаларов, 17 - 3:0, Агаларов, 74 - 4:0, Прохин, 81 - 5:0, Кравцов, 86 - 6:0.
Россия (стартовый состав): Бориско, Литвинов, Прохин, Степанов, Хлусевич, Боженов, Умяров, Марадишвили, Севикян, Агаларов, Пруцев.
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