Лингард отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о продлении контракта

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Лингард отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о продлении контракта Фото: инстаграм Лингарда

Хавбек Джесси Лингард может покинуть "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает ESPN, 28-летний игрок отклонил предложение клуба о продлении контракта, так как хочет получить гарантии по времени на поле. Футболист хочет иметь регулярную игровую практику, чтобы попасть на ЧМ-2022 в составе сборной Англии.

Отметим, что контракт Лингарда с "МЮ" истекает летом 2022 года.

Вторую половину прошлого сезона Лингард провел в аренде в "Вест Хэме". На его счету 9 голов в 16 играх.

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