Зидан готов ждать приглашения в сборную Франции
Фото: инстаграм Зидана
Зинедин Зидан по-прежнему хочет возглавить сборную Франции.
По сведениям Le Figaro, Зидан является главным кандидатом на пост тренера сборной в случае отставки Дидье Дешама.
Отмечается, что Зидан пока не собирается возобновлять карьеру на клубном уровне, поэтому готов ждать, когда освободится пост тренера сборной.
Напомним, что Зидан с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год возглавлял "Реал".
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