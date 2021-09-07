Зидан готов ждать приглашения в сборную Франции

Фото: инстаграм Зидана

Зинедин Зидан по-прежнему хочет возглавить сборную Франции.

По сведениям Le Figaro, Зидан является главным кандидатом на пост тренера сборной в случае отставки Дидье Дешама.

Отмечается, что Зидан пока не собирается возобновлять карьеру на клубном уровне, поэтому готов ждать, когда освободится пост тренера сборной.

Напомним, что Зидан с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год возглавлял "Реал".

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