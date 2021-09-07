Президент ПСЖ высказался об отказе от 200 миллионов евро за Мбаппе

Теги псжкилиан мбаппенассер ганим аль-хелаифиреал мадрид

Президент ПСЖ высказался об отказе от 200 миллионов евро за Мбаппе Фото: твиттер RouteOneFootball

Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи ответил на вопрос об отказе от 200 миллионов евро за трансфер Килиана Мбаппе.

"Единственное, что важно, - это чтобы клуб уважал финансовый фэйр-плей, и мы его уважаем", - приводит слова Аль-Хелаифи AS.

Напомним, что ПСЖ получал предложение в размере 200 миллионов евро от "Реала".

Контракт Мбаппе с клубом истекает следующим летом.

Читайте также: Президент ПСЖ о Суперлиге: "Сказочники и неудачники". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Победа России, разгромы от Дании и Нидерландов: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 7 сентября

Победа России, разгромы от Дании и Нидерландов: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 7 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов