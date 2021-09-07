Президент ПСЖ высказался об отказе от 200 миллионов евро за Мбаппе

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Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи ответил на вопрос об отказе от 200 миллионов евро за трансфер Килиана Мбаппе.

"Единственное, что важно, - это чтобы клуб уважал финансовый фэйр-плей, и мы его уважаем", - приводит слова Аль-Хелаифи AS.

Напомним, что ПСЖ получал предложение в размере 200 миллионов евро от "Реала".

Контракт Мбаппе с клубом истекает следующим летом.

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