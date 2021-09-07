ФИФА открыла дисциплинарное дело из-за приостановки матча Бразилия - Аргентина
ФИФА начала разбирательство после приостановки игры квалификации ЧМ-2022 Бразилия - Аргентина.
Как сообщает сайт ФИФА, было открыто дисциплинарное дело в отношении Бразильской конфедерации футбола (CBF) и Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Делом будет заниматься дисциплинарный комитет ФИФА.
Напомним, что во время игры на поле появились сотрудники полиции и миграционной службы с намерением депортировать из страны четырех игроков сборной Аргентины - Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо, которые нарушили антикоронавирусные правила.
Читайте также: В сборной Аргентины знали о требовании исключить из заявки четырёх игроков из АПЛ на матч с Бразилией. | http://soccernews.ru
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