Рюдигер требует от "Челси" повышения зарплаты

Фото инстаграм Антонио Рюдигера

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер назвал клубу свои условия для продления контракта.

Как сообщает Eurosport, футболист требует от клуба увеличить зарплату с 7,2 миллиона евро в год до 11,2 миллиона евро за сезон.

Отмечается, что пока "Челси" не собирается соглашаться на условия игрока. Наставник команды Томас Тухель просит клуб сохранить игрока.

Контракт Рюдигера с "Челси" истекает следующим летом.

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