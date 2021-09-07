Рюдигер требует от "Челси" повышения зарплаты

Теги антонио рюдигерчелси

Рюдигер требует от "Челси" повышения зарплаты Фото инстаграм Антонио Рюдигера

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер назвал клубу свои условия для продления контракта.

Как сообщает Eurosport, футболист требует от клуба увеличить зарплату с 7,2 миллиона евро в год до 11,2 миллиона евро за сезон.

Отмечается, что пока "Челси" не собирается соглашаться на условия игрока. Наставник команды Томас Тухель просит клуб сохранить игрока.

Контракт Рюдигера с "Челси" истекает следующим летом.

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