"Спартак" объявил об уходе Мирзова в "Химки"
Фото: сайт "Спартака"
Хавбек "Спартака" Резиуан Мирзов продолжит карьеру в "Химках".
Как сообщает сайт клуба, Мирзов перешел в подмосковный клуб на правах аренды до конца сезона.
Напомним, что Мирзов находился в аренде в "Химках" с октября 2020 года. Он провел 19 игр, в которых забил 6 голов и отдал две результативные передачи.
Стоит отметить, что контракт Мирзова со "Спартаком" истекает следующим летом.
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