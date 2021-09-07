Дубль Гризманна принес Франции победу над Финляндией, Дания разгромила Израиль, Нидерланды забили 6 голов Турции

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Дубль Гризманна принес Франции победу над Финляндией, Дания разгромила Израиль, Нидерланды забили 6 голов ТурцииФото: твиттер УЕФА

Представляем результаты матчей 6-го тура квалификации ЧМ-2022.

Франция - Финляндия 2:0

Голы: Гризманн, 25 - 1:0, Гризманн, 53 - 2:0

Франция: Льорис, Дюбуа (Мукиеле, 68), Зума, Кимпембе (Лангле, 90), Эрнандес, Погба, Рабьо, Варан, Марсьяль (Бен-Йеддер, 80), Гризманн (Тчуамени, 90), Бензема.

Финляндия: Градецки, Араюури, Вяйсянен, Уронен (Сойри, 62), О`Шонесси, Камара, Шюллер (Валакари, 62), Ниссиля (Кайринен, 73), Алхо (Райтала, 80), Похьянпало (Йенсен, 73), Пукки.


Дания - Израиль 5:0

Голы: Поульсен, 28 - 1:0, Кьер, 31 - 2:0, Ольсен, 41 - 3:0, Дилэйни, 57 - 4:0

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Андерсен, Васс (Корнелиус, 86), Дамсгор (Винд, 83), Хейбьерг (Нергор, 83), Ольсен (Ларсен, 77), Дилэйни, Мэле, Поульсен (Дарами, 77).

Израиль: Марциано, Тиби, Даса (Кинда, 80), Дгани (Давидзада, 61), Эльхамед, Соломон (Ацили, 70), Менахем, Глазер, Натхо (Абу-Фани, 46), Вейсман (Хазиза, 46), Захави.


Нидерланды - Турция 6:1

Голы: Классен, 1 - 1:0, Депай, 16 - 2:0, Депай (пен), 38 - 3:0, Депай, 54 - 4:0, Тил, 80 - 5:0, Мален, 90 - 6:0, Ундер, 90 - 6:1

Нидерланды: Бейло, де Врей, ван Дейк, Думфрис (Ренсх, 71), Блинд, де Йонг (Копмейнерс, 46), Классен (Гравенберх, 71), Бергейс, Вейналдум (Тил, 61), Бергвейн (Мален, 61), Депай.

Турция: Чакыр, Сеюнджю, Айхан, Демирал, Мюльдюр, Йокушлу, Ундер, Кекчю (Туфан, 46), Чалханоглу (Дервишоглу, 86), Йылмаз (Актюркоглу, 65), Караман (Кабак, 46).

Удаление: Сеюнджю (44).


Хорватия - Словения 3:0

Голы: Ливая, 33 - 1:0, Пашалич, 66 - 2:0, Влашич, 90 - 3:0

Хорватия: Ивушич, Баришич, Ловрен (Чалета-Цар, 77), Юранович, Вида, Пашалич, Брозович, Ковачич (Иванушец, 76), Перишич (Чолак, 86), Крамарич (Оршич, 77), Ливая (Влашич, 58).

Словения: Облак, Мевля, Стоянович (Захович, 88), Балковец (Юрчевич, 66), Горенц-Станкович (Скубиц, 65), Ловрич, Бийол, Гнезда-Черин, Куртич, Иличич (Млакар, 54), Шешко (Шпорар, 65).

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