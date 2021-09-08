Президент ПСЖ о 9 клубах, вышедших из Суперлиги: "Мы приняли их обратно в семью"

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Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи, являющийся главой Ассоциации европейских клубов, поделился мнением о 9 клубах, вышедших из Суперлиги.

"Мы приняли их обратно в семью. Раз уж они вернулись, мы должны доверять им. Это такие же члены ассоциации, как и все остальные. Они принесли извинения и действительно сожалеют о том, что сделали. Для нас это прошлое. Вместе с ними мы работаем над строительством будущего для футбола.

Если "Реал", "Барселона" или "Ювентус" извинятся и пожалеют о содеянном, то мы примем их назад", - приводит слова Аль-Хелаифи Sky Sports.

Напомним, что из проекта Суперлиги вышли "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Челси", "Атлетико", "Милан" и "Интер".

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