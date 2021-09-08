Президент ПСЖ о 9 клубах, вышедших из Суперлиги: "Мы приняли их обратно в семью"
Фото: твиттер RouteOneFootball
Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи, являющийся главой Ассоциации европейских клубов, поделился мнением о 9 клубах, вышедших из Суперлиги.
"Мы приняли их обратно в семью. Раз уж они вернулись, мы должны доверять им. Это такие же члены ассоциации, как и все остальные. Они принесли извинения и действительно сожалеют о том, что сделали. Для нас это прошлое. Вместе с ними мы работаем над строительством будущего для футбола.
Если "Реал", "Барселона" или "Ювентус" извинятся и пожалеют о содеянном, то мы примем их назад", - приводит слова Аль-Хелаифи Sky Sports.
Напомним, что из проекта Суперлиги вышли "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Челси", "Атлетико", "Милан" и "Интер".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13