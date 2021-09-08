Карпин прокомментировал победу над Мальтой

Фото: инстаграм сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин подвел итоги матча с Мальтой (2:0).

"Честно говоря, не скажу, что было на тоненького - вы говорите про моменты, однако я помню момент, когда мы сами покатили голкиперу в первом тайме, и второй момент, когда Гильерме после скидки в штрафную потащил. Может, я не помню "в запаре".

Подходов у нас было в десять раз больше, однако мы их не исполнили - не хватило последней передачи, спокойствия. Гол забили после прессинга, который отрабатывали. Отбирали мячи, однако не использовали пространство. Если бы раньше забили второй гол, то раскрепостились бы. При счете 1:0 любой момент, отскок... Скидка та создала напряг. Поэтому и кажется, что на тоненького, но был бы счет 2:0 - было бы спокойнее.

Задачу минимум выполнили, многие бы подписались, чтобы было семь очков после трех игр. Трудности есть, хочется лучше. Однако есть что есть - с тем временем, что есть у ребят - более-менее результат, не самый плохой. Не слишком ли нервная победа для игры с таким соперником? Слишком нервная", - приводит слова Карпина "Чемпионат".

Читайте также: Сборная России обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru