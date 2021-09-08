Тренер Мальты: "Могли выиграть у России"

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Наставник сборной Мальты Девис Манджа высказался об игре против России (0:2).

"Мы приехали играть в свой футбол, создавали моменты, чтобы забить. Однако когда начинаешь с ошибки, потом пенальти - окей. Однако в целом мы сыграли неплохо. Согласен, что мы могли выиграть, и спасибо за комплимент. Мы приехали играть в свой футбол, да, бывают ошибки, но мы играли в наш футбол, и мы играли с нашей идеей.

Хотел бы я поработать тренером где-нибудь в РПЛ? Даже не знаю, как ответить на ваше предложение. Спасибо за комплименты - это наша философия. Можно проиграть матч, однако проиграть его по-разному. И уж если проигрывать, то я предпочитаю проигрывать так, как мы проиграли сегодня России.

Дело не в том, удовлетворeн ли я игрой в трeх матчах - всем, наверное, понравилось. Однако чтобы полностью быть довольным - нужно было побеждать. А по игре замечаний у меня нет. Хотя да, нам удалось улучшить физику, но в последние 20 минут каждой игры чувствовалось, что силы у нас на исходе", - приводит слова Манджа "Чемпионат".

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