"Текстильщик" арендовал трех футболистов ЦСКА

Теги цска москватекстильщиквадим карпов

"Текстильщик" арендовал трех футболистов ЦСКАФото: твиттер ЦСКА

ЦСКА объявил об уходе трех футболистов в аренду в ивановский "Текстильщик".

"Тигран Аванесян, Вадим Карпов и Лассана Н'Диай - в "Текстильщике". Желаем армейцам успешного выступления в ФНЛ!" - заявили в пресс-службе ЦСКА.

Напомним, что в прошлом сезоне Н'Диай находился в аренде в "Велесе", Аванесян - в "Тамбове". Что касается Карпова, то он привлекался к матчам за основную команду.

Читайте также: ЦСКА может усилиться вингером "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 7 сентября

Главные новости дня: 7 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов