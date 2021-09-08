"Текстильщик" арендовал трех футболистов ЦСКА
Фото: твиттер ЦСКА
ЦСКА объявил об уходе трех футболистов в аренду в ивановский "Текстильщик".
"Тигран Аванесян, Вадим Карпов и Лассана Н'Диай - в "Текстильщике". Желаем армейцам успешного выступления в ФНЛ!" - заявили в пресс-службе ЦСКА.
Напомним, что в прошлом сезоне Н'Диай находился в аренде в "Велесе", Аванесян - в "Тамбове". Что касается Карпова, то он привлекался к матчам за основную команду.
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