Куман снова высказался об уходе Суареса из "Барселоны"

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Куман снова высказался об уходе Суареса из "Барселоны" Фото: инстаграм Кумана

Наставник "Барселоны" Луис Суарес снова прокомментировал уход Луиса Суареса в прошлом году.

"Сожалений не было. Я пришел в "Барсу", меня назначили, чтобы изменить ситуацию в команде. И мы подумали, что будет хорошо, если Суарес уйдет.

Мы думали, что он перейдет в "Ювентус", а не в "Атлетико", однако вы никогда не должны сожалеть о том, что приняли правильное решение во благо команды и клуба", - приводит слова Кумана Diario Sport.

Напомним, что в прошлом сезоне Суарес стал чемпионом Испании в составе "Атлетико".

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