Куман снова высказался об уходе Суареса из "Барселоны"
Фото: инстаграм Кумана
Наставник "Барселоны" Луис Суарес снова прокомментировал уход Луиса Суареса в прошлом году.
"Сожалений не было. Я пришел в "Барсу", меня назначили, чтобы изменить ситуацию в команде. И мы подумали, что будет хорошо, если Суарес уйдет.
Мы думали, что он перейдет в "Ювентус", а не в "Атлетико", однако вы никогда не должны сожалеть о том, что приняли правильное решение во благо команды и клуба", - приводит слова Кумана Diario Sport.
Напомним, что в прошлом сезоне Суарес стал чемпионом Испании в составе "Атлетико".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14