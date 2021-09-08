Слуцкий выступил против введения потолка зарплат в РПЛ
Фото твиттер "Рубина"
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о возможном введении потолка зарплат в РПЛ.
"Честно сказать, я не слышал об этих предложениях и идеях. С трудом представляю себе потолок зарплат в футболе по аналогии с хоккеем. Его будет очень сложно ввести.
У нас другие условия, и введение потолка зарплат в РПЛ выключит нас из мирового футбольного процесса", - заявил Слуцкий.
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