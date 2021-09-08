"Милан" и "Рома" поборются за Азмуна следующим летом

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"Милан" и "Рома" поборются за Азмуна следующим летом Фото: инстаграм Сердара Азмуна

Форвард "Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии.

По сведениям Calciomercato, в услугах 26-летнего иранца заинтересованы "Милан" и "Рома".

Стоит отметить, что следующим летом у футболиста истекает контракт с "Зенитом", поэтому итальянские клубы могут подписать его в качестве свободного агента.

Сам Азмун желает покинуть Россию, чтобы попробовать свои силы в более сильном чемпионате.

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