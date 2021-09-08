"Милан" и "Рома" поборются за Азмуна следующим летом
Фото: инстаграм Сердара Азмуна
Форвард "Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии.
По сведениям Calciomercato, в услугах 26-летнего иранца заинтересованы "Милан" и "Рома".
Стоит отметить, что следующим летом у футболиста истекает контракт с "Зенитом", поэтому итальянские клубы могут подписать его в качестве свободного агента.
Сам Азмун желает покинуть Россию, чтобы попробовать свои силы в более сильном чемпионате.
Читайте также: Азмун рассказал, какие европейские клубы делали ему предложения летом. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|26
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|26
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|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
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|27
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