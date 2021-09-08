Холанд опережает Руни, Торреса и Это’О по количеству хет-триков

Фото: инстаграм Холанда

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд сделал хет-трик в игре за сборную Норвегии против Гибралтара (5:1).

Как сообщает ESPN, 21-летний норвежец оформил 11-й хет-трик за карьеру. По этому показателю он опережает Уэйна Руни (10), Самюэля Это’О (9) и Фернандо Торреса (8).

Самое большее хет-триков за карьеру сделал Криштиану Роналду (57), за ним идут Лионель Месси (54) и Луис Суарес (29).

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