"Атлетико" представил Гризманна
Фото: твиттер "Атлетико"
"Атлетико" официально представил форварда Антуана Гризманна, вернувшегося из "Барселоны".
¡ ! pic.twitter.com/NJpbgYie6i— Atlético de Madrid (@Atleti) September 8, 2021
Напомним, что "Атлетико" взял француза в аренду на два года с опцией выкупа.
Гризманн ранее уже выступал за мадридский клуб с 2014 по 2019 год.
В прошлом сезоне на счету Гризманна 20 голов и 12 результативных передач в 51 игре.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14