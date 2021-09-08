"Атлетико" представил Гризманна

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"Атлетико" представил ГризманнаФото: твиттер "Атлетико"

"Атлетико" официально представил форварда Антуана Гризманна, вернувшегося из "Барселоны".

Напомним, что "Атлетико" взял француза в аренду на два года с опцией выкупа.

Гризманн ранее уже выступал за мадридский клуб с 2014 по 2019 год.

В прошлом сезоне на счету Гризманна 20 голов и 12 результативных передач в 51 игре.

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