Влашич прибыл в расположение "Вест Хэма"
Фото: твиттер "Вест Хэма"
Новичок "Вест Хэма" Никола Влашич прибыл в расположение клуба.
Футболист присоединился к команде после возвращения из сборной Хорватии, с которой он сыграл три игры квалификации ЧМ-2022.
Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" приобрел Влашича у ЦСКА за 27 миллионов евро.
Влашич выступал за ЦСКА с 2018 года. В этом сезоне на его счету одна голевая передача в 5 играх.
Читайте также: ЦСКА предлагал "Зениту" купить Влашича: подробности. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Месси, Неймар и президент Франции попытаются убедить Мбаппе остаться в ПСЖ
-
Президент ФИФА о сборных: "Слишком много бессмысленных матчей"
-
Руководство "Фиорентины" определилось с будущим Кокорина
-
Влашич прибыл в расположение "Вест Хэма"
-
Тренер сборной Аргентины высказался о ситуации с матчем против Бразилии
-
"Атлетико" представил Гризманна
-
Холанд опережает Руни, Торреса и Это’О по количеству хет-триков
-
Армения упустила победу над Лихтенштейном
-
"Милан" и "Рома" поборются за Азмуна следующим летом
-
Слуцкий выступил против введения потолка зарплат в РПЛ
-
Куман снова высказался об уходе Суареса из "Барселоны"
-
Бруну Фернандеш высказался о трансфере Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
Куман высказался об уходе Гризманна
-
1
"Манчестер Юнайтед" определился с главной целью на следующие лето
-
2
Роналду назвали лучшим игроком в истории
-
Мхитарян не исключает своего трансфера в РПЛ
-
"Реал" может продать Асенсио
-
Источник: Вернер зарабатывает в "Челси" не менее 20 миллионов евро
-
Президент Ла Лиги раскритиковал ПСЖ
-
2
Куман рассказал, кто может заменить Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18