Влашич прибыл в расположение "Вест Хэма"

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Влашич прибыл в расположение "Вест Хэма"Фото: твиттер "Вест Хэма"

Новичок "Вест Хэма" Никола Влашич прибыл в расположение клуба.

Футболист присоединился к команде после возвращения из сборной Хорватии, с которой он сыграл три игры квалификации ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" приобрел Влашича у ЦСКА за 27 миллионов евро.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 года. В этом сезоне на его счету одна голевая передача в 5 играх.

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