Руководство "Фиорентины" определилось с будущим Кокорина

Теги фиорентинаалександр кокорин

Руководство "Фиорентины" определилось с будущим Кокорина Фото инстаграм Александра Кокорина

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин не покинет клуб как минимум до января.

По сведениям Firenze Viola, руководство "фиалок" верит в футболиста и не планирует отпускать его в клуб из Турции.

В клубе ожидают, что Кокорин избавиться от своих травм и продемонстрирует свой настоящий уровень.

В прошлом сезоне Кокорин принял участие в четырех матчах.

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