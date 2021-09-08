Президент ФИФА о сборных: "Слишком много бессмысленных матчей"

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Президент ФИФА о сборных: "Слишком много бессмысленных матчей" Фото: инстаграм Инфантино

Глава ФИФА Джанни Инфантино высказался об играх сборных во время сезона в европейских лигах.

"Я думаю, что статус-кво международного календаря игр показывает нам, что мы достигли некоторых пределов. Положение дел с вызовом футболистов в сборные, усугубленное ситуацией с коронавирусом, показывает нам, как трудно сегодня футболистам путешествовать из одной страны в другую, с одного континента на другой, начинать сезон, как правило, в Европе, останавливать сезон, чтобы поехать и сыграть за сборную, вернуться и сыграть несколько матчей, снова поехать, остановиться и отправиться на другой континент, в другой часовой пояс.

Это вредно для здоровья футболистов, это вредно для соревнований. Слишком много бессмысленных матчей. Нам необходимо подумать о том, что еще можно сделать. У нас должна быть простая и понятная система, которую все понимают", - приводит слова Инфантино Sky Sports.

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