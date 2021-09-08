Месси, Неймар и президент Франции попытаются убедить Мбаппе остаться в ПСЖ

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Месси, Неймар и президент Франции попытаются убедить Мбаппе остаться в ПСЖ Фото: инстаграм Мбаппе

ПСЖ не теряет надежд продлить соглашение с форвардом Килианом Мбаппе.

Как сообщает Marca, в октябре парижане собираются предложить игроку двухлетний контракт с увеличением зарплаты. Ранее клуб предлагал зарплату в размере 25 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что в переговорах примут участие Лионель Месси и Неймар, которые постараются повлиять на решение француза. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон также готов оказать влияние на Мбаппе.

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