Месси, Неймар и президент Франции попытаются убедить Мбаппе остаться в ПСЖ
Фото: инстаграм Мбаппе
ПСЖ не теряет надежд продлить соглашение с форвардом Килианом Мбаппе.
Как сообщает Marca, в октябре парижане собираются предложить игроку двухлетний контракт с увеличением зарплаты. Ранее клуб предлагал зарплату в размере 25 миллионов евро за сезон.
Отмечается, что в переговорах примут участие Лионель Месси и Неймар, которые постараются повлиять на решение француза. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон также готов оказать влияние на Мбаппе.
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|Нант
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