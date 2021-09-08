ПСЖ отреагировал на обвинения Тебаса

В ПСЖ отреагировали на слова главы Ла Лиги Хавьера Тебаса.

"Вы прямо и неуважительно атакуете футболистов просто потому, что они решили покинуть ваш турнир. В то же время вы в полной мере использовали этих величайших футболистов мира для продвижения своей лиги до недавнего времени.

Ваши комментарии о возрасте этих игроков оскорбляют не только их прошлую и настоящую роль в футболе, но и миллионы фанатов по всему миру, которые боготворят их.

Сейчас общеизвестно, что некоторые испанские клубы и ваша лига сталкиваются с неприемлемым уровнем долга из-за грубой бесхозяйственности, не говоря уже о том, как испанский футбол финансировался за последнее десятилетие, в том числе государством. Время от времени вы позволяете себе публично атаковать французскую лигу, наш клуб, наших футболистов - вместе с игроками других клубов - и болельщиков французского футбола.

При этом вы постоянно размещаете оскорбительные и клеветнические заявления, намекающие на то, что мы не соблюдаем финансовые правила в футбола, среди других необоснованных заявлений. Год за годом мы соблюдаем правила УЕФА и Франции", - заявил генеральный секретарь ПСЖ Викториано Мелеро.

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