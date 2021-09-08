ПСЖ отреагировал на обвинения Тебаса
В ПСЖ отреагировали на слова главы Ла Лиги Хавьера Тебаса.
"Вы прямо и неуважительно атакуете футболистов просто потому, что они решили покинуть ваш турнир. В то же время вы в полной мере использовали этих величайших футболистов мира для продвижения своей лиги до недавнего времени.
Ваши комментарии о возрасте этих игроков оскорбляют не только их прошлую и настоящую роль в футболе, но и миллионы фанатов по всему миру, которые боготворят их.
Сейчас общеизвестно, что некоторые испанские клубы и ваша лига сталкиваются с неприемлемым уровнем долга из-за грубой бесхозяйственности, не говоря уже о том, как испанский футбол финансировался за последнее десятилетие, в том числе государством. Время от времени вы позволяете себе публично атаковать французскую лигу, наш клуб, наших футболистов - вместе с игроками других клубов - и болельщиков французского футбола.
При этом вы постоянно размещаете оскорбительные и клеветнические заявления, намекающие на то, что мы не соблюдаем финансовые правила в футбола, среди других необоснованных заявлений. Год за годом мы соблюдаем правила УЕФА и Франции", - заявил генеральный секретарь ПСЖ Викториано Мелеро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13