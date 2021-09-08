ПСЖ отреагировал на обвинения Тебаса

Теги псжла лигахавьер тебас

ПСЖ отреагировал на обвинения Тебаса

В ПСЖ отреагировали на слова главы Ла Лиги Хавьера Тебаса.

"Вы прямо и неуважительно атакуете футболистов просто потому, что они решили покинуть ваш турнир. В то же время вы в полной мере использовали этих величайших футболистов мира для продвижения своей лиги до недавнего времени.

Ваши комментарии о возрасте этих игроков оскорбляют не только их прошлую и настоящую роль в футболе, но и миллионы фанатов по всему миру, которые боготворят их.

Сейчас общеизвестно, что некоторые испанские клубы и ваша лига сталкиваются с неприемлемым уровнем долга из-за грубой бесхозяйственности, не говоря уже о том, как испанский футбол финансировался за последнее десятилетие, в том числе государством. Время от времени вы позволяете себе публично атаковать французскую лигу, наш клуб, наших футболистов - вместе с игроками других клубов - и болельщиков французского футбола.

При этом вы постоянно размещаете оскорбительные и клеветнические заявления, намекающие на то, что мы не соблюдаем финансовые правила в футбола, среди других необоснованных заявлений. Год за годом мы соблюдаем правила УЕФА и Франции", - заявил генеральный секретарь ПСЖ Викториано Мелеро.

Читайте также: Президент Ла Лиги раскритиковал ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Осечка Англии, крупные победы Германии и Италии: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 8 сентября

Осечка Англии, крупные победы Германии и Италии: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 8 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов