Сборная Украины сыграла вничью с Чехией в товарищеском матче
Фото: сайт УАФ
В рамках товарищеской игры сборная Украины сыграла вничью с Чехией.
Чехия - Украина 1:1
Голы: Корниенко, 27 - 0:1, Выдра, 90 - 1:1
Чехия: Станек, Емелка, Гавел (Матею, 46), Цоуфал, Крал, Пешек (Гложек, 46), Голеш (Каша, 62), Змргал (Выдра, 46), Соучек (Барак, 62), Садилек, Тецл (Сачек, 76).
Украина: Бойко, Корниенко, Сирота, Тымчик, Зинченко, Зубков (Булеца, 65), Макаренко (Шапаренко, 56), Качараба, Ярмоленко (Кочергин, 76), Кривцов (Соболь, 46), Сикан (Яремчук, 56).
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