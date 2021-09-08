Сборная Украины сыграла вничью с Чехией в товарищеском матче

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Сборная Украины сыграла вничью с Чехией в товарищеском матчеФото: сайт УАФ

В рамках товарищеской игры сборная Украины сыграла вничью с Чехией.

Чехия - Украина 1:1

Голы: Корниенко, 27 - 0:1, Выдра, 90 - 1:1

Чехия: Станек, Емелка, Гавел (Матею, 46), Цоуфал, Крал, Пешек (Гложек, 46), Голеш (Каша, 62), Змргал (Выдра, 46), Соучек (Барак, 62), Садилек, Тецл (Сачек, 76).

Украина: Бойко, Корниенко, Сирота, Тымчик, Зинченко, Зубков (Булеца, 65), Макаренко (Шапаренко, 56), Качараба, Ярмоленко (Кочергин, 76), Кривцов (Соболь, 46), Сикан (Яремчук, 56).   

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