"Реал" определился с альтернативой Холанду

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"Реал" определился с альтернативой Холанду Фото: инстаграм Роберта Левандовски

"Реал" нашел альтернативу нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.

По сведениям AS, если "Реал" не сможет подписать 21-летнего норвежца, то клуб постарается заполучить Роберта Левандовски из "Баварии".

Действующий контракт Левандовски с клубом рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что 33-летний поляк рассматривает вариант со сменой клуба.

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