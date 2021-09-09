"Реал" определился с альтернативой Холанду

Фото: инстаграм Роберта Левандовски

"Реал" нашел альтернативу нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.

По сведениям AS, если "Реал" не сможет подписать 21-летнего норвежца, то клуб постарается заполучить Роберта Левандовски из "Баварии".

Действующий контракт Левандовски с клубом рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что 33-летний поляк рассматривает вариант со сменой клуба.

Читайте также: Президент ПСЖ высказался об отказе от 200 миллионов евро за Мбаппе. | http://soccernews.ru