Агент Азмуна предложил "Милану" бесплатно подписать игрока следующим летом
Фото: инстаграм Сердара Азмуна
Форвард "Зенита" Сердар Азмун может перейти в "Милан".
Как сообщает Calciomercato, агент игрока Фали Рамадани предложил "россонери" подписать АЗмуна на правах свободного агента следующим летом.
Азмун решил покинуть "Зенит" бесплатно из-за того, что клуб не отпустил его в Европу минувшим летом.
Отмечается, что "Милан" в ближайшее время рассмотрит кандидатуру иранца и примет решение о трансфере.
Читайте также: "Зенит" отказал "Лиону" в трансфере Азмуна. | http://soccernews.ru
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|27
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|Сассуоло
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