Агент Азмуна предложил "Милану" бесплатно подписать игрока следующим летом

Теги зенит санкт-петербургсердар азмунмилан

Агент Азмуна предложил "Милану" бесплатно подписать игрока следующим летом Фото: инстаграм Сердара Азмуна

Форвард "Зенита" Сердар Азмун может перейти в "Милан".

Как сообщает Calciomercato, агент игрока Фали Рамадани предложил "россонери" подписать АЗмуна на правах свободного агента следующим летом.

Азмун решил покинуть "Зенит" бесплатно из-за того, что клуб не отпустил его в Европу минувшим летом.

Отмечается, что "Милан" в ближайшее время рассмотрит кандидатуру иранца и примет решение о трансфере.

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